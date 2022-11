Juízes do Supremo Tribunal recusam reunião com Bolsonaro

JN Hoje às 15:26, atualizado às 17:23 Facebook

Estava prevista uma declaração do presidente brasileiro em exercício esta terça-feira, depois de um encontro com os juízes do Supremo Tribunal. No entanto, o pedido de reunião foi recusado.

Fábio Faria, ministro das Comunicações do Brasil garantiu, em declarações à Reuters, que Jair Bolsonaro não vai contestar os resultados das eleições presidenciais.

Previa-se que a primeira comunicação de Bolsonaro ao país após a derrota eleitoral de domingo acontecesse esta terça-feira, depois de uma reunião do líder brasileiro com os juízes do Supremo Tribunal. No entanto, o encontro pretendido pelo chefe de Estado foi recusado.

Lula da Silva venceu o escrutínio do último domingo com 51% dos votos, enquanto Bolsonaro obteve 49%.