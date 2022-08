Japão aposta na energia nuclear para enfrentar crise

JN/Agências Hoje às 13:41 Facebook

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, defendeu, esta quarta-feira, o estímulo à indústria nuclear para enfrentar o encarecimento da energia provocado pela guerra na Ucrânia.

Numa reunião com autoridades do setor de energia, Kishida pediu a construção de centrais nucleares de nova geração, a reativação de mais centrais atómicas existentes e a ideia de prolongar a vida útil dos reatores se for possível garantir a segurança.

"A invasão russa da Ucrânia transformou muito o panorama energético mundial e, por isso, o Japão precisa de ter em mente potenciais cenários de crises no futuro", declarou o chefe de Governo. "Quanto às centrais nucleares, além de garantir a operação dos dez reatores que já estão em operação, o governo vai liderar um esforço para fazer tudo que for necessário para concretizar a reativação" dos outros cuja segurança foi aprovada pela agência nuclear do país.

Kishida apelou aos participantes na reunião para que preparem "a construção de reatores nucleares de nova geração equipados com novos mecanismos de segurança" e para "dar máximo uso às centrais nucleares existentes". "Por favor acelerem as vossas discussões sobre todas as medidas possíveis, baseadas em opiniões de partidos do governo e da oposição, assim como de especialistas, para chegar a conclusões concretas até o fim do ano", declarou.

Tema delicado

Assim como outros países, o Japão enfrenta limitações no abastecimento de energia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há seis meses, uma vez que anunciou sanções contra o país liderado por Vladimir Putin e se comprometeu a tentar reduzir a dependência energética de Moscovo.. O país enfrenta também uma onda de calor histórico, o que levou o governo a pedir que a população poupe energia.

A energia nuclear é um tema delicado no Japão desde o tsunami de março de 2011, que provocou um acidente na central de Fukushima, o mais grave desastre nuclear desde Chernobyl. Onze anos depois, dez dos 33 reatores nucleares japoneses estão ativos, mas nem todos operam durante o ano inteiro e o país continua a depender dos combustíveis fósseis importados.

Antes do acidente de Fukushima, o Japão obtinha um terço da sua energia elétrica de fontes nucleares, mas em 2020 o índice caiu para menos de 5%.