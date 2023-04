Japão aprova pela primeira vez pílula abortiva

William Rocha Hoje às 19:11 Facebook

A pílula abortiva foi, esta sexta-feira, aprovada pela primeira vez no Japão, após o Ministério da Saúde ter autorizado um medicamento usado para interromper a gravidez em estágio inicial, noticia o jornal britânico "The Guardian".

Segundo o "The Guardian", o aborto no país nipónico só era possível, de maneira legal, até às 22 semanas de gravidez, através de um procedimento cirúrgico.

De acordo com o Ministério de Saúde japonês, a pílula abortiva aprovada é um medicamento fabricado pela Linepharma, uma empresa farmacêutica britânica destinada a melhorar a saúde sexual e reprodutiva.

O medicamento, que estava desde dezembro de 2021 para ser aprovado, é a primeira pílula abortiva a ser legalizada no Japão.

Medicamentos semelhantes estão disponíveis em muitos países, incluindo a França, que aprovou a pílula abortiva em 1988, e os EUA, que permitiram a sua venda em 2000.

Segundo a estação pública NHK, os abortos não estão cobertos pelo seguro público de saúde e os abortos cirúrgicos podem custar entre 100 mil ienes e 200 mil ienes (entre 659 e 1318 euros).

As alterações à lei estabelecem que a contraceção de emergência só possa ser comprada no Japão com a aprovação de um médico, acrescentando que a pílula abortiva é o único medicamento que deve ser tomado à frente de um farmacêutico, para evitar que o mesmo seja vendido no mercado negro.