Japão dá milhares de euros a famílias que saiam de Tóquio para outras cidades

R. S. Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Japão aumenta incentivos para atrair pessoas para áreas fora de moda, envelhecidas e em declínio populacional.

O governo japonês está a oferecer um milhão de ienes (cerca de 7200 euros) por criança/jovem às famílias que se mudem de Tóquio para outras regiões do país, numa tentativa de reverter o declínio populacional em vários territórios. De acordo com a agência de notícias Kyodo, o incentivo, que será introduzido em abril, traduz um aumento de 230% em relação ao anterior estímulo à recolocação, que era de 300 mil ienes (2170 euros).

Embora a população de Tóquio tenha caído pela primeira vez no ano passado, numa inversão parcialmente atribuída à pandemia de covid-19, o executivo está empenhado em continuar a diminuir a densidade populacional da capital, aliviando a pressão sobre a maior metrópole do mundo (com cerca de 35 milhões de habitantes) e incentivando, por outro lado, a revitalização de vilas e cidades atingidas pelo envelhecimento e redução da população e pela migração jovem.