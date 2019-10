Japão em alerta máximo com aproximação do tufão Hagibis

Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades japonesas ativaram um alerta máximo de chuvas torrenciais devido à aproximação do tufão Hagibis que já provocou um morto, vários feridos e graves danos materiais.

Numa decisão pouco habitual, a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) ativou o nível de alerta máximo - nível 5 -- devido à previsão de chuvas de intensidade raramente observada, em 12 regiões do centro e este do país, nomedamente, Shizuoka, Kanagawa, Tóquio, Saitama, Gunma, Yamanashi, Nagano, Ibaraki, Tochigi, Niigata, Fukushima e Miyagi.

No alerta, a JMA avisa que a forte precipitação poderá atingir níveis observados em 1958, em que a passagem do tufão Ida causou mais de 12 mil mortos e desaparecidos, e aconselha os residentes em locais na proximidade de rios ou nas zonas costeiras a procurarem refúgio em lugares seguros ou nos andares mais elevados dos edifícios.

Pelo menos 10 rios do país estão em risco de transbordar, há barragens a atingir o limite máximo da sua capacidade e preveem-se subidas do nível do mar até 2,5 metros na bíia junto à capital, Tóquio, segundo avança a cadeia de televisão pública NHK, citada pela agência Efe.

Dados facultados pela companhia elétrica de Tóquio indicam que há mais de 150 mil casas sem eletricidade, número que se refere apenas aos casos registados na capital do país.

Entretanto, a agência Associated Press avançou que a região foi abalada por um sismo com magnitude de 5,3, mas o facto de se ter registado numa zona costeira profunda e a cerca de 59,5 quilómetros da costa ajudou a minimizar o seu impacto.