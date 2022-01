Jato F-35C de 100 milhões dos EUA cai em mar internacional. Quem o achar fica com ele

José Miguel Gaspar Hoje às 22:40 Facebook

É uma caça ao tesouro e uma corrida contra o tempo: o jato supersónico mais moderno do mundo despenhou-se e está submerso no Mar da China, em zona de águas livres. EUA desesperam para o localizar e temem que a China ou a Rússia o encontrem primeiro e roubem os seus segredos tecnológicos.

Um jato supersónico F-35C, o mais recente e mais rápido do mundo, capaz de voar a 1930 kms/h, em velocidades de 1.6 Mach, despenhou-se na segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, no Mar da China Meridional. O jato estava em exercícios militares da Marinha dos EUA e sofreu um "acidente" durante uma decolagem do USS Carl Vinson, um superporta-aviões de propulsão nuclear.

O aparelho atingiu o convés do Vinson, feriu sete marinheiros e depois caiu desamparado no fundo do mar.