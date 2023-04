Jejuar até à morte para conhecer Deus: os rituais da seita que tirou a vida a 110 fiéis

Ao longo do último mês, as autoridades quenianas depararam-se com um caso grave de fanatismo religioso: dezenas de pessoas morreram depois de passarem vários dias sem comer, seguindo as orientações de Paul Mackenzie Nthenge, pastor da Igreja Internacional das Boas Novas. O objetivo era morrer antes do dia 15 de abril, que, segundo o líder religioso, seria a data para o fim do Mundo. A polícia já encontrou 110 corpos, mas continua a haver mais de 200 desaparecidos, entre os quais crianças.

Paul Mackenzie Nthenge era taxista, mas tornou-se pastor quando, a 17 de agosto de 2003, fundou a Igreja Internacional das Boas Novas. Apesar de alegar que encerrou funções em 2019, o líder mudou-se para a aldeia de Shakahola, no condado de Kilifi, com alguns dos seguidores, convencendo-os de que possuía poderes proféticos e tinha assistido a aparições de Jesus, que o teria encarregado de fazer uma importante revelação: o fim do Mundo estava perto e os fiéis deveriam deixar a vida plana para se irem encontrar com Deus.

Em reuniões semanais, que ocorriam debaixo de uma árvore para que fossem dadas "lições de vida", Mackenzie vinha a instruir os seguidores a deixarem os empregos, a abandonarem as escolas, a pararem de se alimentar de "comida mundana" e a não procurarem tratamento médico em hospitais em caso de doença. Além disso, os membros da igreja não deveriam misturar-se com ninguém do mundo "exterior" se quisessem ir para o céu após a momento da morte, devendo ainda destruir todos os documentos fornecidos pelo Governo, incluindo a certidão de nascimento.