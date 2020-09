Associação Portuguesa de Pelota Basca quer identificar praticantes em França

Hoje às 12:17 Facebook

A Associação Portuguesa de Pelota Basca foi criada em janeiro de 2013 por portugueses residentes em França e praticantes do desporto, e tinha como objetivos principais, os de divulgar a modalidade em Portugal e também junto da comunidade portuguesa de França. Agora, procuram saber quantos praticantes há na cidade-luz.

André Pagaime, que aderiu à associação praticamente desde o início, é o atual presidente da direção, depois de ter sido vice-presidente no mandato anterior e, antes, vogal da direção. O dirigente confessa: "Por vezes nós, em Portugal, sentimos que estamos um pouco esquecidos e é sempre bom saber que há quem se preocupe connosco e dê voz à associação".

Se a pelota basca é um desporto praticamente desconhecido do grande público em Portugal, André Pagaime lembra que se trata de um jogo tradicional português que existe há muitos anos. "Em Portugal talvez tenha mais de 100 anos de história, mas não era um desporto organizado". Joga-se em algumas zonas da raia, da Guarda até Freixo de Espada à Cinta, passando por Almeida ou por Figueira de Castelo Rodrigo. "Chama-se pelota, mas tem algumas diferenças com a pelota basca, já que o campo está longe daquilo que existe em França ou em Espanha. Não é aquela parede com 30 ou 36 metros, joga-se apenas com uma parede, inicialmente até era a parede da igreja porque era a maior parede da aldeia, servia para bater bolas".

