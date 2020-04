Balcão do emigrante oferece serviços aos profissionais de saúde portugueses no estrangeiro

Hoje às 13:35 Facebook

O Balcão do Emigrante, uma empresa criada pela Parcialfinance que pretende ser a "Loja do Cidadão" dos portugueses espalhados pelo mundo, vai oferecer os seus serviços aos profissionais de saúde portugueses até ao final de 2020.

Em plena pandemia provocada pela Covid-19, o Balcão do Emigrante quis dar o seu contributo ao criar uma campanha destinada aos profissionais de saúde com cidadania portuguesa, que residam no estrangeiro, pondo ao dispor deste grupo os seus serviços de forma gratuita.

