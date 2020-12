Cabo Verde vai ter um Museu da Emigração

Hoje às 13:15 Facebook

Cabo Verde está a preparar a criação de um Museu da Emigração. O projeto foi apresentado no mês passado, a partir da cidade da Praia, numa transmissão digital para a diáspora, e a técnica do Instituto do Património Cultural (IPC), Rosângela Alfama, explicou que o projeto deve estar concluído até outubro de 2021.

Rosângela Alfama é técnica do Instituto do Património Cultural, mas já trabalhou no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, sobretudo no setor das comunidades caboverdianas, que conhece bem. "O Museu da Emigração é uma resposta do Governo para fazer justiça à própria história de Cabo Verde", disse. "A emigração caboverdiana e a história do povo caboverdiano confundem-se."

O IPC é uma instituição do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde. É a estrutura que tem a vocação de gerir os museus do país, e de fazer acontecer este projeto, numa parceria evidente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e com as universidades do país.

