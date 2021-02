Hoje às 12:43 Facebook

A Casa do Benfica de Paris foi vandalizada, este fim de semana, com inscrições contra o atual presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

Os dirigentes da casa encontraram a grelha da fachada com inscrições, esta segunda-feira, quando foram recuperar o correio. "No sábado eu fui lá e estava tudo bem", explica Manuel dos Santos, presidente da Casa do Benfica de Paris.

Manuel dos Santos garante: "A covid-19 já nos penaliza porque há 10 meses que não temos nenhuma entrada financeira. Em 2020 estivemos abertos 4 meses e alguns patrocinadores deixaram de nos apoiar por causa da situação". "E agora são necessários mais 1.500 a 2.000 euros para voltar a pintar a fachada", acrescenta.

