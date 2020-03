Comércio entre Portugal e Cabo Verde atinge os melhores resultados de sempre

Hoje às 13:50 Facebook

O novo embaixador português em Cabo Verde, António Albuquerque Moniz, afirmou que as trocas comerciais entre os dois países atingiram, em 2019, o melhor resultado de sempre, e que há margem para reforçar o já intenso relacionamento.

O diplomata discursou no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, depois de entregar as cartas credenciais ao Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, tendo reconhecido o "patamar elevado" do relacionamento bilateral e assumindo-se "impressionado" pelo "grande afeto que une" os dois povos.

