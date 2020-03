Embaixador em Espanha pede paciência, ânimo e solidariedade

Hoje às 14:11 Facebook

João Mira Gomes, embaixador de Portugal em Madrid, transmitiu aos portugueses que vivem no país, muito afetado pela Covid-19, uma mensagem em que cita o Presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez: "o pior ainda está por chegar".

"Temos que nos encher de paciência, de ânimo e demonstrar solidariedade para com os mais desprotegidos e vulneráveis", reconhece João Mira Gomes, embaixador de Portugal em Madrid. O diplomata manifesta "solidariedade para com todos que estão infetados" e acrescenta "um pensamento afetuoso para os familiares e amigos daqueles que faleceram, em particular no caso de um nosso compatriota residente em La Rioja".

