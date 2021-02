Jihadista luso-luxemburguês continua detido na Síria

Hoje às 15:12 Facebook

O lusodescendente Steve Duarte está vivo e atrás das grades, numa prisão síria controlada pelos curdos em Hassaké, a cerca de 20 km da Turquia e do Iraque.

De acordo com informações do Centro de Análise do Terrorismo (CAT) a mulher, Fatoumata Diallo, de 21 anos, também está presa, ao que tudo indica com o filho de 4 anos e a filha de 3.

Termina então o mistério sobre o paradeiro do jihadista luso-luxemburgês que, depois de uma ataque turco às posições turcas do norte da Síria que permitiu uma fuga em massa das prisões, foi dado como desaparecido.

