Português no Luxemburgo vai ao parlamento defender bónus para trabalhadores da saúde

José Castro é o autor da petição que visa premiar o "esforço louvável destes trabalhadores [profissionais de saúde] durante a pandemia" e que já obteve as assinaturas necessárias para ser debatida pelos deputados com a presença dos ministros da tutela luxemburgueses.

José Castro é o autor da petição 1535, que pede um bónus para todos os trabalhadores da saúde, pelo "trabalho exemplar e dedicação" durante a pandemia do novo coronavírus. Em três semanas, a petição conseguiu as 4500 assinaturas necessárias para ir a debate no parlamento luxemburguês, com a presença do português e dos ministros das respetivas tutelas. A discussão vai decorrer após o encerramento das assinaturas, a 26 de maio.

José de Castro confessa ter ficado "muito feliz" pela petição ter ultrapassado as 4500 assinaturas. Já conta com 4688, que chegam de várias nacionalidades, incluindo a luxemburguesa. "Isto significa que as pessoas concordam comigo, sejam emigrantes ou luxemburgueses", reconhece.

O português de 31 anos está a recolher informação e a preparar o dossiê para a defesa da sua proposta no parlamento, para que "o bónus único, livre de impostos e de cotização social, a dar a todos estes trabalhadores da saúde, seja aprovado e possa vir a tornar-se uma realidade, porque eles merecem", defende José.

"O meu desejo é que esse bónus seja a soma de um pagamento extra de 15 a 20 euros, por cada hora que estes trabalhadores trabalharam durante o estado de emergência decretado pelo primeiro-ministro, iniciado a 18 março e em vigor até junho", explica o português. Caberá ao estado decidir como será feito o pagamento.

