Supermercados luxemburgueses dão prémios a todos os trabalhadores

Todos os trabalhadores das cadeias de supermercados Cactos e Auchan que continuam a trabalhar, no Luxemburgo, vão receber prémios.

O Grupo Cactus também vai dar um prémio a todos os seus trabalhadores, que nas próximas semanas deverão receber um prémio de 500 euros, acrescido de 200 euros previstos no acordo coletivo de trabalho, recentemente concluído. "Além disso, foi decidido que as horas extras, tanto as passadas como as futuras, vão ser pagas a 100%, em vez dos habituais 50%", afirmou Laurent Schonckert, CEO do Grupo Cactus. "Nestes tempos difíceis, os nossos funcionários estão a mostrar coragem, dedicação e solidariedade, indo trabalhar enquanto outros ficam nas suas casas", acrescenta o responsável do grupo.

