10 de Junho: estes são os números das comunidades portuguesas

Desde 1978 que as "comunidades portuguesas" são associadas ao Dia de Portugal, "reflexo do reconhecimento do seu significado" para o país, da "valorização da sua ligação ao país de origem e do contributo que podem dar enquanto presença portuguesa no estrangeiro e do papel que desempenham nas relações entre os povos", destaca o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A comunidade portuguesa no mundo conta com 5.315.824 pessoas, cujos principais países de fixação são: Estados Unidos da América, Brasil, França, Canadá, Suíça, Venezuela, Reino Unido, África do Sul, China (incluindo Macau e Hong Kong) e Alemanha.

De acordo com os dados apurados pelo Banco de Portugal, em 2018, as remessas dos emigrantes portugueses corresponderam a cerca de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) português.

