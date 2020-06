10 de junho: RTP vai emitir programa para as comunidades

Hoje às 17:38 Facebook

As comemorações do Dia 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - junto das comunidades portuguesas, vão ser "adaptadas". Este ano, não haverá receções junto dos postos consulares e o Ministério dos Negócios Estrangeiros anuncia uma edição especial do programa da RTP "Portugal no Mundo", que vai ser "transmitida em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1, no final da manhã e durante o período da tarde do dia 10 de junho".

"As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na rede diplomática e consular contam com uma atenção particular à evocação da diáspora portuguesa e da sua importância", refere a nota da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Mas, "atendendo à situação excecional com que o país e mundo se deparam", a nota adianta que "foi necessário adaptar as comemorações da rede ao contexto de restrições vivido na maior parte dos países, procurando-se assegurar, apesar de todas as limitações, um modelo de alcance global que permitisse levar a celebração do Dia de Portugal a todos os postos e ao maior número de portugueses e lusodescendentes possível".

Com esse objetivo, a Secretária de Estado Berta Nunes propôs à Rádio e Televisão de Portugal uma colaboração para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. "Essa parceria materializar-se-á numa edição especial do programa «Portugal no Mundo»", reconhece a Secretaria de Estado, acrescentando que será transmitido em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1 no final da manhã. A emissão vai ser também disponibilizada em streaming na plataforma RTP Play, e vai partilhada pelas páginas e redes sociais das missões diplomáticas e consulares portuguesas no estrangeiro.

