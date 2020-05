Dois irmãos lusodescendentes servem a comunidade nova-iorquina

Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Embora tenham nascido em Queens, José Filipe Dias e Michael Dias, de 33 e 30 anos, são filhos de bracarenses. Os irmãos lusodescendentes estão ambos ao serviço da comunidade de Nova Iorque, um como polícia e outro como bombeiro.

José Filipe Dias, de 33 anos, é sargento da polícia de Nova Iorque, a famosa NYPD (New York Police Department), uma autêntica instituição americana desde 1845. Michael Dias, de 30 anos, também optou por uma profissão na qual tem de usar farda. Tornou-se primeiro paramédico e depois bombeiro, na não menos emblemática FDNY (Fire Department of New York), onde alinha desde os 21 anos.

Os irmãos Dias, cujos pais são de Vila Verde, no distrito de Braga, nasceram em Queens e falaram sempre português em casa. "Íamos todos os verões de férias a Portugal", conta o sargento José Filipe Dias. "Hoje o domínio da língua é uma mais-valia no nosso trabalho, tanto para mim, como para o meu irmão."

Leia mais em Bom Dia