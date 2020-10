A médica que trocou Portugal pelo Luxemburgo e já não quer voltar

Hoje às 13:58 Facebook

Ana Teixeira é natural do Porto e está no Grão-Ducado há três anos. Era cirurgiã no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e mudou-se para o Centro Hospitalar do Luxemburgo. A médica revela que gosta do seu novo país.

"A minha qualidade de vida melhorou substancialmente desde que vim para o Luxemburgo. Aqui é mais fácil viver, principalmente no que diz respeito à nossa carreira. Ser médico em Portugal é muito duro. Temos de nos esforçar imenso para que as coisas funcionem, mas há sempre muitos entraves e dificuldades e isso vai desgastando. Aqui, é mais fácil exercer-se medicina em todos os aspetos", diz em jeito de balanço Ana Teixeira, a única cirurgiã visceral-geral portuguesa no país.

Chegou ao Grão-Ducado há pouco mais de três anos, na companhia do marido que foi trabalhar para as instituições europeias e passou a integrar o quadro médico do Centro Hospitalar do Luxemburgo, na capital.

