A padaria portuguesa que põe os pastéis de nata numa rede de supermercados americana

Um dos doces mais conhecidos de Portugal, o pastel de nata, chega às prateleiras da rede norte-americana de supermercados Whole Foods pelas mãos da padaria Jordan's Bakery. O estabelecimento familiar, fundado há 32 anos, por emigrantes da zona de Figueira da Foz, está localizado numa esquina da Fleming Avenue, no Ironbound.

"Fomos a primeira padaria portuguesa a entrar no Whole Foods", revela, com natural orgulho, a co-proprietária Ana Jordão. "Os nossos pastéis de nata são muito populares e somos nós quem, desde há alguns meses, os fornecemos. Todas as unidades do nordeste têm acesso aos nossos produtos. Depois, depende de cada gerência encomendá-los ou não", reconhece. Ana Jordão diz que "pelo menos dez supermercados" da marca na zona metropolitana de Nova Iorque têm disponíveis os pastéis de nata da Jordan's.

