A pobreza e solidão dos emigrantes portugueses

Ana Sofia Rocha Hoje às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Emigrantes portugueses vivem tempos difíceis. Alguns estão a ser ajudados pelos governos, mas há muitos relatos de pobreza e solidão.

Muitos acreditaram que, com a entrada de um novo ano, as coisas iriam melhorar. Os relatos de uma, duas, três vacinas testadas e eficazes no combate ao novo coronavírus que marcou o início da segunda década do século XXI deram alento a muitos corações. Principalmente aos que estão longe da terra que os viu nascer ou da terra onde deixaram famílias e amigos para traçar novos caminhos no estrangeiro. Mas a covid-19 não deu tréguas e voltou a roubar esperanças. Voltaram a fechar-se os serviços não essenciais... E as dificuldades económicas regressaram. Voltaram a fechar-se as fronteiras e as famílias tornaram a ser bruscamente separadas. Vamos sabendo diariamente, através dos meios de Comunicação Social, qual o impacto da pandemia em Portugal, mas e as comunidades de emigrantes portugueses no estrangeiro? Como estão a viver toda esta situação?