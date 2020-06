A polémica estátua de um navegador português no Canadá

Hoje às 15:26 Facebook

Uma estátua de homenagem ao navegador português Gaspar Corte-Real está em análise pelo Governo canadiano para ser retirada, uma posição que o historiador português Gilberto Fernandes compreende, porque corresponde a uma "narrativa colonialista, eurocêntrica e de supremacia branca".

A estátua, oferecida por Portugal ao Canadá, em 1965, está colocada no St. John's, o parlamento provincial de Terra Nova e Labrador, para homenagear o navegador. No entanto, as autoridades estão a ponderar a retirada da estátua, no quadro da revisão histórica, semelhante ao que sucede noutros locais do mundo.

Para o professor da Universidade de York, em Toronto, Gilberto Fernandes, responsável pelo Projeto de História Luso-Canadiana, a estátua simboliza "uma narrativa colonialista, eurocêntrica e de supremacia branca que está subjacente às instituições dominantes do Canadá".​​​​

