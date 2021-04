A vida normal dos portugueses nos países que baniram a covid

Hoje às 12:31 Facebook

Quando vêem as notícias de Portugal parece que estão a seguir uma série de ficção e horror. Na Nova Zelândia e Austrália distribuem-se abraços e beijos, continua-se a ir aos restaurantes e discotecas e as máscaras só se usam em casos especiais, como contam portugueses que residem nestes dois países.

Tanto Ana Morais que vive em Brisbane, na Austrália, como o casal Vidhya Raithatha e Dirav Mahendra, portugueses residentes em Auckland, na Nova Zelândia, perderam a conta às perguntas incrédulas dos amigos quando colocam fotografias suas nas redes sociais: "Estás sem máscara? No meio de tanta gente? Onde estás?", "Estás na discoteca?!" "Estás num bar?!".

"Tantas vezes me perguntaram pela máscara e como era possível estar tanta gente a passear ou no mesmo local que eu", diz Ana Morais a sorrir na videochamada a partir da Austrália, no outro hemisfério, onde já era noite e, aqui na Europa, o dia estava no início.

