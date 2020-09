Abriu a Escola Anglo-Portuguesa de Londres

Hoje às 12:33 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros português qualificou a Escola Anglo-Portuguesa de Londres, uma escola bilingue que abriu esta segunda-feira as portas na capital britânica, como "um novo marco da presença de Portugal no Reino Unido e da cooperação" bilateral.

Numa mensagem em vídeo colocada na página da rede social Facebook da Anglo-Portuguese School of London, Augusto Santos Silva lança um apelo à comunidade portuguesa residente no Reino Unido para apoiar a escola, que faz parte da rede pública do ensino britânico.

"A aprendizagem far-se-á ao mesmo tempo na língua portuguesa, testemunhando bem a ligação profunda das comunidades portuguesas a Portugal, e também na língua inglesa, testemunhando igualmente bem a capacidade de integração dos nossos compatriotas nas sociedades de acolhimento", vinca.

