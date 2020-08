Acordo de teletrabalho para transfronteiriços na Bélgica prolongado até ao final do ano

Hoje às 12:43 Facebook

O Ministério das Finanças luxemburguês recebeu a confirmação oficial do Ministério das Finanças belga de que o acordo bilateral de 19 de maio de 2020 sobre a tributação do teletrabalho no contexto da luta contra a propagação do covid-19 continua em vigor até 31 de dezembro de 2020.

O acordo prevê que a atividade realizada em casa em resultado das medidas tomadas para combater a propagação da pandemia é considerada como sendo realizada no Luxemburgo, e que a remuneração com ela relacionada permanece, portanto, tributável no Luxemburgo.

