Adeus Luxemburgo. Voltei de vez para Portugal

O Grão-Ducado proporcionou-lhes uma vida melhor, mas continuaram sempre a sonhar com Portugal. A história de quatro emigrantes e famílias que concretizaram o sonho e regressaram recentemente ao seu país natal.

A colorida Abelha Maia em forma de suporte de vaso junto à entrada principal da moradia na Amora dá as boas-vindas às visitas da família Maia Guerra. A divertida figura de metal foi uma oferta da mãe de Cátia Maia Loureiro quando esta sua filha, de 40 anos, e as netas Inês de 12 anos e Victória de 4 anos, deixaram o Luxemburgo em agosto passado e regressaram de vez a Portugal. O marido Bruno Guerra, de 45 anos, empresário, continua no país de acolhimento, mas sempre que pode vem visitar a família. Foi numa destas visitas recentes que o Contacto esteve com o casal que desde há nove meses ganhou uma vida nova. Cátia cumpriu o sonho que acalentava desde os 14 anos, quando "foi obrigada" a fazer a viagem em sentido contrário, deixando a Figueira da Foz e mudando-se para um novo país com a sua mãe.

