Os autores são duas das presenças da literatura portuguesa e lusófona na 20ª. edição do salão.

Os escritores portugueses Afonso Cruz e João de Melo vão estar no Salão do Livro, inserido na programação do Festival das Migrações, que se realiza de 28 de fevereiro a 1 de março, na LuxExpo, em Kirchberg, no Luxemburgo.

