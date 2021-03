Ainda não foi identificado o "esqueleto português" encontrado em França

Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia francesa está a tentar identificar o esqueleto de um homem encontrado no dia 9 de fevereiro, em Nîmes, e segue uma "pista portuguesa".

O esqueleto encontrado no impasse du Galoubet, no Mas de Roulan, em Nîmes, é de um homem que terá morrido há cerca de 20 anos, segundo os médicos legistas que o analisaram. Perto do corpo estavam vestígios de roupa e um "documento administrativo", uma "carte de séjour" [permissão de residência] com a identidade de um homem português.

Leia mais em LusoJornal