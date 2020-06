Air France retoma voos diários entre Paris e Lisboa

Hoje às 13:18 Facebook

A Air France, que pertence ao grupo Air France-KLM, retoma os voos diários entre Paris (Charles de Gaulle) e Lisboa, a partir deste sábado. Atualmente, existem três voos semanais com esta rota, que no final do mês passa a ser operada duas vezes por dia.

Já os voos entre o Porto e Paris (Charles de Gaulle) retomam, também este sábado, três vezes por semana, um serviço que volta a ser diário a partir de 18 de junho.

A companhia aérea KLM vai retomar a ligação Amesterdão-Porto (Schiphol) em julho e reforçar a operação em Lisboa, passando de um para dois voos diários, foi anunciado. "A KLM Royal Dutch Airlines vai alargar ainda mais a sua rede de rotas em julho, retomando, entre outras, a ligação entre o Porto e Amesterdão-Schiphol e reforçando a operação em Lisboa, que passa de um para dois voos diários", indicou, em comunicado, a companhia aérea.

