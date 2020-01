Alemães encantados com o têxtil português

Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade alemã de Frankfurt acolheu, entre os dias 7 e 10 de janeiro, o mais importante fórum mundial destinado aos têxteis para o lar e hotelaria (Heimtextil), uma iniciativa aproveitada por cerca de oito dezenas de empresas portuguesas que procuraram mostrar os seus melhores produtos ao mundo.

De acordo com o Jornal T, especializado no setor dos tecidos, foram 78 as empresas lusitanas que se fizeram deslocar à Alemanha e que encantaram os milhares de visitantes que passaram pelo certame ao longo destes quatro dias.

Leia mais em Bom Dia