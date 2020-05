Alemanha prolonga controlo fronteiriço até 15 de maio

Hoje às 14:58 Facebook

O Ministério do Interior alemão decidiu prolongar o controlo fronteiriço até 15 de maio. A medida, em vigor desde 16 de março, afeta a chegada de passageiros através das fronteiras com a Áustria, Suíça, França, Luxemburgo e Dinamarca, tal como as pessoas provenientes de Itália e Espanha.

A Alemanha prolongou até 15 de maio os controlos fronteiriços impostos pela pandemia da covid-19, tanto no tráfego terrestre como no aéreo e marítimo, informou, esta terça-feira, o Ministério do Interior. A medida afeta a chegada de passageiros através das fronteiras com a Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Dinamarca, Itália e Espanha.

A validade dos controlos deveria expirar terça-feira, mas o responsável do Ministério do Interior, Horst Seehofer, anunciou que os mesmos seriam prorrogados. Horst sublinhou que a medida não implica o encerramento das fronteiras, que permanecem abertas para o transporte de mercadorias, para os cidadãos que trabalham num dos países vizinhos ou para aqueles que têm de viajar por razões específicas. No entanto, qualquer viajante que chegue ao país deve ser imediatamente submetido a uma quarentena domiciliária de 14 dias, como medida preventiva contra a propagação da pandemia.

