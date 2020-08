Amália Rodrigues: Luxemburgo assinala centenário com Joana Amendoeira

Hoje às 15:15 Facebook

A fadista Joana Amendoeira propõe um concerto de tributo à sua grande diva - Amália Rodrigues, no ano em que se celebra a efeméride do seu centenário. O evento decorre no Luxemburgo, no dia 6 de setembro, a partir das 18 horas.

No tributo, Joana Amendoeira vai fazer uma retrospetiva dos mais de 50 anos de carreira de Amália, dando voz aos grandes clássicos, desde a arte no cinema e teatro, aos grandes êxitos internacionais, assim como à sua ligação ao folclore e às Marchas de Lisboa. O concerto vai-se realizar na sala Robert Krieps da Abbaye de Neumünster, no Luxemburgo.

