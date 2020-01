Hoje às 18:53 Facebook

Rúben Sousa, andebolista português de 24 anos, chegou durante o verão de 2019 ao clube francês do Sélestat (67), que atua na segunda divisão de andebol, a ProLigue. Em 13 jogos realizados, apontou 23 golos com a equipa francesa.

Tentos importantes que permitem ao Sélestat ocupar o 8.° lugar com 11 pontos, isto após um início de temporada complicado. A ProLigue, que conta com 14 equipas, é liderada pelo Limoges com 21 pontos.

