Andorra continua a chamar a emigração portuguesa

De acordo com os dados do Departament d'Estadística de Andorra, foram 434 os portugueses que, em 2019, entraram no país. O organismo contabilizou um total de 3777 entradas de estrangeiros no país, tendo os portugueses representado 11.5% da imigração nesse ano.

Depois de um pico em 2005, a emigração portuguesa para Andorra desceu abruptamente, entre aquele ano e 2014, mantendo-se desde então estável em valores comparativamente baixos. Em 2008, verificou-se a maior queda - menos 54% -, o que reflete o caráter abrupto e profundo da crise do imobiliário em Espanha.

