Ano letivo no Luxemburgo começa com três mil alunos de português

Apesar da pandemia, os alunos de português no Luxemburgo vão poder frequentar as aulas. Segundo a Coordenação do Ensino de Português são cerca de "3.000 alunos que querem aprender português no Grão-Ducado".

"Durante o ano passado, apesar das condicionantes que todos vivemos, pudemos verificar o amor e o apego que as crianças, jovens e adultos manifestaram em relação à língua portuguesa, o que nos permitiu alargar, no presente ano letivo, a nossa oferta formativa, abarcando cursos no ensino pré-escolar, fundamental e secundário, incluindo cursos de português para estrangeiros", explica a Coordenação, em comunicado.

Além dos cerca de 250 cursos já espalhados pelo país, este ano arrancam cursos paralelos de língua e cultura portuguesas em três novas localidades (Mondorf-les-Bains, Rumelange e Wiltz) e nas escolas Gaffelt em Dudelange e Woiwer em Differdange, cursos complementares em três escolas de Differdange (Centre, Fousbann e Niederkorn) e o projeto "Língua Portuguesa no Ciclo 1" em duas escolas na comuna de Sanem (Chemin Rouge e Kannercampus).

