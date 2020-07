António Costa promove a gastronomia portuguesa junto dos homólogos

Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro António Costa convidou dois chefs de cozinha para confecionar o almoço e o jantar que decidiu oferecer na residência oficial, em São Bento, aos homólogos espanhol e italiano, promovendo desta forma a gastronomia portuguesa "de excelência".

O chefe de Governo português recebeu esta segunda-feira o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e na terça-feira reúne-se com o presidente do Conselho de Ministros de Itália, Giuseppe Conte, encontros que têm como objetivo preparar o próximo Conselho Europeu, agendado para a próxima semana.

"No quadro destes encontros bilaterais do primeiro-ministro com os seus homólogos de Espanha e Itália, lançou-se o convite a dois conceituados nomes da gastronomia portuguesa contemporânea - André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, em Lisboa, e Vasco Coelho Santos, dos restaurantes Euskalduna e Semea, no Porto - para prepararem as refeições de trabalho, respetivamente um almoço e um jantar", dá conta uma nota do gabinete do primeiro-ministro. De acordo com o comunicado enviado aos jornalistas, "além de promover a gastronomia nacional de excelência, pretende-se prestar homenagem ao esforço, inovação e boas práticas da restauração nacional, um dos setores mais atingidos pela pandemia provocada pela covid-19 nos últimos meses".

Leia mais em Bom Dia