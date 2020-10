António Gamito: "Aconselho os imigrantes em situação frágil, sem emprego e a viver de ajudas a ponderar regressar para Portugal"

Hoje às 14:57 Facebook

Há portugueses no Luxemburgo a "passar por grandes dificuldades", a "viver no limiar da pobreza ou mesmo na pobreza" em consequência da pandemia que os deixou sem emprego e sem condições económicas para sobreviver no país, assume António Gamito, o Embaixador de Portugal no Luxemburgo.

"Sei destes casos que me preocupam imenso, por via dos contactos com as organizações não governamentais como a Caritas, a Cruz Vermelha, ou as associações portuguesas ou para imigrantes como o C.A.S.A ou o CLAE. Nenhum imigrante português que esteja nesta situação procurou até agora a nossa Embaixada, e por isso não tenho números", realça António Gamito.

