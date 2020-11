Apesar da pandemia Luxemburgo volta a ter festival de cinema português

Hoje às 12:26 Facebook

Entre 13 e 21 de novembro, decorre pelo décimo primeiro ano consecutivo uma mostra de Cinema Português no Luxemburgo, que ocorrerá na Cinemateca deste país e cuja sessão de abertura terá lugar na maior sala de cinema da capital.

Organizada pelo Centro Cultural Português - Camões Luxemburgo, com o apoio do Camões I.P., em parceria com a Cinemateca desta cidade, o grupo de cinema Kinepolis e o jornal Bom Dia, a presente edição mantém o formato iniciado em 2017. Este ano, vão ser projetados 7 filmes em sessões únicas.

