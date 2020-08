Arcos de Valdevez cria Gabinete de Apoio ao Emigrante

Hoje às 14:08 Facebook

O Município de Arcos de Valdevez, que se mostra cada vez mais empenhado em intensificar o envolvimento dos emigrantes no desenvolvimento do concelho, criou o GAE - Gabinete de Apoio ao Emigrante.

Para a Câmara Municipal daquela localidade, a iniciativa assume particular relevância na relação com a comunidade de emigrantes arcuenses. Nesse sentido, a Câmara Municipal tem visitado as comunidades no estrangeiro, participando em iniciativas de promoção cultural, recreativa e económica - organizadas pelos seus conterrâneos -, e celebrado protocolos de cooperação com autarquias estrangeiras.

O Município tem anunciado várias medidas no sentido de criar uma maior proximidade com as comunidades portuguesas, nomeadamente a criação de um pelouro específico dedicado às relações com a diáspora, bem como a dinamização do ​​​​​​​GAE, para prestar apoio no regresso e reinserção dos emigrantes no país.

