Ardeu um dos mais emblemáticos restaurantes portugueses de Caracas

Um incêndio destruiu, este fim de semana, as instalações do Amazónia Grill, um restaurante fundado em 2001 por seis empresários madeirenses, que era tido como referência em gastronomia venezuelana e internacional, em Las Mercedes, no leste de Caracas.

De acordo com as autoridades locais, o incêndio, foi detetado durante a noite, causando danos materiais em mais de 85% da sua infraestrutura, que deverá agora ser demolida e erguida de novo. "Não temos a certeza de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. Parece ter sido provocado por criminosos que tenham entrado durante a noite para roubar, pois muitas vezes eles acendem fósforos para ter luz e conseguir ver os artigos que procuram", explicou um dos proprietários.

