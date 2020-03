Hoje às 13:15 Facebook

A exposição retrospetiva da obra de Joana Vasconcelos vai estar patente no Parque de Escultura de Yorkshire, no norte de Inglaterra, entre os dias 7 de março deste ano e 3 de janeiro do próximo.

"Beyond" é descrita como a maior exposição de Joana Vasconcelos no Reino Unido, reunindo cerca de 30 obras dos últimos 20 anos, incluindo "Pop Galo" (2016), um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED.

