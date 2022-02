Assassino de Maëlys de Araújo condenado a prisão perpétua

JN/Agências Hoje às 15:47 Facebook

Nordahl Lelandais, acusado do homicídio da menina lusodescendente Maëlys de Araújo, em agosto de 2017, foi condenado, esta sexta-feira, pela justiça francesa a pena perpétua, com prisão mínima de 22 anos.

A sentença está de acordo com os apelos do procurador do Ministério Público, que tinha descrito o acusado como um "perigo social absoluto". A defesa tinha pedido uma sentença de 30 anos para permitir a Nordahl Lelandais "manter uma esperança, mesmo que distante".

De pé, Nordahl Lelandais reagiu calmamente ao veredicto, tal como a família de Maëlys.

Pouco antes do início da deliberação, que durou cerca de sete horas, Nordahl Lelandais tinha pedido, pela última vez, desculpa à família da pequena Maëlys. "Sei que as famílias nunca aceitarão as minhas desculpas, mas devo apresentá-las com a máxima sinceridade", disse.

A morte de Maëlys de Araujo chocou a França em agosto de 2017, já que a menina desapareceu de uma festa de casamento familiar, na cidade de Pont-de-Beauvoisin, onde estariam cerca de 200 convidados. Passados alguns dias, Nordahl Lelandais foi acusado de sequestro.

Só em 2018 é que o arguido confessou o crime, conduzindo as autoridades ao local onde tinha abandonado o corpo da menina. O acusado diz ter esbofeteado Maëlys de Araujo causando, sem querer, a sua morte. A autópsia, por seu lado, revelou vários golpes fatais na cabeça da criança.

Durante as investigações do sequestro e morte da menina lusodescendente, Nordahl Lelandais começou a ser investigado por outros homicídios e desaparecimentos à sua volta, assim como acusações de pornografia infantil e abuso sexual de menores. Em maio de 2021, foi condenado a 20 anos de prisão pela morte do jovem de 23 anos Arthur Noye, que aconteceu em abril de 2017. Este homicida continua a ser investigado pelas autoridades francesas sobre diferentes homicídios e sequestros nas regiões onde viveu ou onde se deslocou nos últimos anos.