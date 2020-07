Associação Internacional dos Lusodescendentes quer lusodescendentes a estudar em Portugal

Hoje às 13:20 Facebook

No âmbito da 1ª fase do Concurso Nacional de acesso e ingresso no ensino superior, a Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) lança um desafio aos candidatos emigrantes portugueses e familiares que com eles residam, para irem estudar para Portugal, beneficiando do contingente especial com 7% das vagas fixadas para esta 1ª fase e, usufruindo também, de "um conjunto de enormes outras vantagens".

"Há vagas inclusive para o curso de Medicina por esta quota especial", diz uma nota da associação. A AILD lembra que "na 2ª fase já não existe essa quota".

"Estamos a preparar uma campanha que vamos já lançar nos próximos dias na nossa plataforma digital e através das redes sociais, para demonstrar as vantagens de aproveitar esta oportunidade e as vantagens de estudar em Portugal", diz um comunicado da associação.

