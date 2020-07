Associações portuguesas na Argentina transformam-se em hospitais de campanha

Hoje às 17:16 Facebook

Na Argentina, o Clube Português da Grande Buenos Aires ofereceu as instalações para abrigar doentes covid-19 carenciados em quarentena. A Casa de Portugal, em La Plata, segue o exemplo.

Duas instituições da comunidade portuguesa na Argentina ofereceram as suas instalações para se tornarem hospitais de campanha, ajudando a descomprimir a ocupação da rede de saúde e exaltando a solidariedade dos portugueses no exterior.

"O objetivo da iniciativa é que não se sature a capacidade do sistema de saúde, público e privado, para que todos possam ser bem atendidos. Aqui vão ficar pacientes com sintomas leves", conta o presidente do Clube Português da Grande Buenos Aires, Víctor Estanqueiro. O ginásio do clube onde antes da pandemia se praticavam desportos, deu lugar ao que se denomina oficialmente como Centro de Isolamento Social, Preventivo e Obrigatório, pronto a receber os primeiros pacientes.

