Ataque em Viena: "Pais ficaram em choque quando souberam que Alex foi baleado pelos terroristas"

Um amigo do casal português conta como está o jovem luso-luxemburguês, de 22 anos, atingido com três balas nos atentados na Áustria, e a aflição dos pais que estavam em Portugal.

Alex, o jovem luso-luxemburguês, que foi atingido com três balas no ataque terrorista em Viena, Áustria, "ainda está hospitalizado, mas os médicos dizem que está livre de perigo e a recuperar", contaram os seus pais, emigrantes portugueses no Luxemburgo, ao seu vizinho no Grão-Ducado, e amigo de longa data.

O jovem, de 22 anos, foi um dos 22 feridos nos vários ataques do estado islâmico no dia 2 de novembro no centro da capital da Áustria, que provocou cinco mortos.

