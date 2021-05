Hoje às 12:59 Facebook

As autoridades reconstituíram esta segunda-feira, dia 3 de maio, os factos que terão levado à morte de um jovem lusodescendente em Bonnevoie, em janeiro passado, por dois adolescentes.

Segundo o comunicado do Ministério Público, as equipas de investigação da polícia estiveram reunidas no local do crime, nos arredores do Liceu Técnico de Bonnevoie, na capital, para tentar perceber o que se passou no homicídio do jovem lusodescendente que ocorreu a 26 de janeiro deste ano.

