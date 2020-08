Bandeira portuguesa em manifestação neonazi em Berlim

Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, condenou, este domingo, o "ataque insuportável ao coração da democracia" da Alemanha perpetrado por duas centenas de manifestantes, que sábado à noite tentaram entrar no edifício do Reichstag, sede da câmara baixa do parlamento. Entre os distintos símbolos envergados pelos manifestantes aparece também uma bandeira portuguesa.

No sábado, horas após a dispersão de uma manifestação em Berlim contra as restrições impostas contra a propagação do novo coronavírus, que juntou cerca de 20 mil pessoas, cerca de 200 militantes de extrema-direita que tinham participado no protesto tentaram forçar a entrada no Reichstag. "Bandeiras nazis e obscenidades de extrema-direita frente ao Bundestag alemão são um ataque insuportável ao coração da nossa democracia", escreveu o chefe de Estado.

Alguns portugueses da comunidade na Alemanha já se manifestaram, nomeadamente o conselheiro Alfredo Stoffel que escreveu no Facebook: "Por causa de uns acéfalos temos a nossa bandeira /comunidade ligada a esta vergonha! O que é que vai na cabeça deste pessoal; se é que há lugar para alguma coisa?".

Leia mais em Bom Dia