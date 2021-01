Hoje às 14:15 Facebook

A partir desta quarta-feira, dia 27 de janeiro, e até 1 de março, as viagens não essenciais de e para a Bélgica são proibidas, mas há exceções.

A Bélgica decidiu impôr limitações ás viagens de forma a tentar minorar a progressão da pandemia, sobretudo durante as férias do Carnaval. Embora não haja um encerramento efetivo das fronteiras, as travessias só estão autorizadas quando são consideradas "essenciais".

