Berta Nunes: "a crise afasta mais emigrantes de Portugal do que o vírus"

Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais do que o receio da covid-19, são as perdas no rendimento e o medo de perder o emprego que estão a levar muitos emigrantes a adiar a visita a Portugal neste verão, de acordo com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesa, Berta Nunes.

Em entrevista, Berta Nunes afirma que "Portugal é um país seguro", com as fronteiras terrestres e aéreas abertas para os cidadãos que vivem no Espaço Schengen. "Não é preciso fazer quarentena nem trazer um teste covid-19 negativo", reconhece.

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas sublinha: "Não temos neste momento em Portugal nenhuma transmissão comunitária do vírus que possa pôr em risco as pessoas. O risco será se as pessoas não cumprirem as medidas" de segurança, como o uso de máscara, distanciamento social e higienização.

Leia mais em Contacto